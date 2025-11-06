Na tarde desta quarta-feira (05), policiais militares de Tomazina lograram êxito em recuperar uma bicicleta furtada e prender o autor do crime na rodovia PR-272, sentido Siqueira Campos.

A equipe, recebeu a informação de que um homem vestindo calça jeans havia furtado uma bicicleta de marchas, cor rosa, marca Colli. Imediatamente, os militares iniciaram diligências pela região, localizando o suspeito em deslocamento com o objeto furtado.

Durante a abordagem, o homem confessou a autoria do furto, sendo então conduzido à 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti para as providências legais cabíveis.

A rápida ação da Polícia Militar resultou na recuperação do bem subtraído e reforça o comprometimento da corporação com a segurança da população e a pronta resposta diante de ocorrências criminais na região.