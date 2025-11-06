Na manhã desta quarta-feira (05), a Polícia Militar recuperou uma Volkswagen Saveiro com alerta de furto/roubo em uma oficina mecânica localizada às margens da rodovia PR-422, em Wenceslau Braz. A ação contou com o apoio das equipes RPA, ALI e equipe administrativa, que atuaram de forma coordenada após o recebimento de informações privilegiadas sobre o possível deslocamento do veículo na região.

De acordo com o relatório policial, após buscas pelas vias que ligam Santana do Itararé e São José da Boa Vista, o veículo foi localizado estacionado em uma oficina. No local, o responsável informou ter adquirido o automóvel há alguns anos, alegando não ter conhecimento da restrição de furto.

Diante dos fatos, o veículo foi recuperado e o homem conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

A ação demonstra mais uma vez o comprometimento da Polícia Militar no combate a crimes patrimoniais e na recuperação de bens furtados, reforçando a segurança e a tranquilidade da comunidade local.