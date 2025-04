Na última quarta-feira (9), por volta das 13h10, a equipe de Operações com Cães do 2º Batalhão da Polícia Militar realizou uma importante ação no bairro Marques dos Reis, em Jacarezinho. Durante patrulhamento na Avenida Manoel Ribas, os policiais localizaram um veículo Fiat Tipo com alerta de furto registrado no dia anterior em Ourinhos (SP).

O automóvel, estacionado próximo a um bar, apresentava a ausência da roda dianteira esquerda. Ao abrir a porta do motorista, foi identificado um forte odor de maconha. Com o auxílio do cão de faro K9 Drak, os policiais encontraram no porta-malas 6,2 quilos de maconha e 199 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão no banco do veículo. Documentos pessoais do suspeito, possivelmente responsável pelo furto do veículo e proprietário das drogas, também foram apreendidos.

A região onde o carro foi localizado é conhecida pela distribuição de drogas, e o prejuízo estimado ao tráfico foi de cerca de R$ 170 mil. O suspeito teria avistado a remoção do automóvel e fugido para uma área de mata. O veículo e os materiais recolhidos foram encaminhados à Polícia Civil.

Dando continuidade às diligências, equipes da ROTAM receberam informações, no início da madrugada de quinta-feira (10), de que o suspeito estaria escondido em um rancho abandonado às margens do Rio Paranapanema. Durante a abordagem, o indivíduo foi encontrado em um dos quartos, ao lado de uma sacola plástica com uma porção de maconha e R$ 110 em dinheiro.

O homem, de 23 anos, foi preso e levado à 12ª Subdivisão Policial. A ação reafirma o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na proteção da comunidade.