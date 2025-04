Um furto durante a madrugada em um empório no centro de Santo Antônio da Platina terminou com a prisão de um homem de 24 anos, surpreendido pela Polícia Civil enquanto vendia bebidas alcoólicas furtadas para um adolescente de 16 anos. A ação rápida dos investigadores garantiu a identificação e detenção do suspeito poucas horas após o crime.

O crime foi registrado por volta da 1h da madrugada desta quarta-feira (9), quando um estabelecimento comercial foi invadido. O autor levou bebidas e dinheiro do local. Com o registro do boletim de ocorrência, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina iniciou as diligências para localizar o responsável.

Após levantamentos, os policiais encontraram o suspeito no bairro Vila Santa Terezinha. Durante a abordagem, ele foi flagrado vendendo três garrafas de whisky — que haviam sido furtadas na mesma madrugada — para um adolescente de 16 anos. A cena, além de comprovar o crime de furto, também revelou a prática de outro crime: a venda de bebida alcoólica para menor de idade.