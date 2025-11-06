Na tarde desta quarta-feira (05), por volta das 16h, a Polícia Militar realizou uma ação que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na cidade de Wenceslau Braz.

Durante diligências motivadas por uma denúncia anônima feita pelo Disque 181, as equipes policiais monitoraram uma residência apontada como ponto de comércio de entorpecentes. No local, os policiais observaram um homem que entrou rapidamente na casa e logo saiu. Ao ser abordado, o indivíduo admitiu ter acabado de comprar duas porções de cocaína, o que confirmou a veracidade da denúncia.

Diante da situação de flagrante, as equipes adentraram o imóvel, onde localizaram oito porções de cocaína, duas balanças de precisão, R$180,00 em espécie, um celular e diversas embalagens utilizadas para o fracionamento da droga. O usuário afirmou ter pago R$90,00 pela substância, o que reforçou as evidências do tráfico.

O responsável pelo local recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

A ação demonstra a eficiência do trabalho integrado da Polícia Militar e a importância da participação da comunidade por meio de denúncias anônimas, que auxiliam no combate ao tráfico e na preservação da segurança pública.