A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça, injúria e dano na área central de Carlópolis, após denúncias de que um indivíduo embriagado estaria proferindo ofensas, ameaçando moradores e danificando veículos na Rua André Jorge Clele.

Ao chegar ao local, a equipe conversou com as vítimas, que relataram ser recorrente o comportamento agressivo do suspeito, inclusive com registros em vídeo da ação. Enquanto coletavam informações, os policiais visualizaram o autor retornando ao endereço, sendo então realizada a abordagem.

Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, diante das evidências e dos relatos, foi dada voz de prisão ao suspeito pelos crimes constatados. Devido ao estado de embriaguez e ao risco de fuga, foi necessário o uso de algemas, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11 do STF.

O indivíduo foi encaminhado ao 3º Pelotão da Polícia Militar de Carlópolis, posteriormente ao hospital para exame de integridade física e, em seguida, apresentado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

A ação demonstra mais uma vez o comprometimento da Polícia Militar na pronta resposta às ocorrências e na preservação da ordem e segurança da população carlopolitana.