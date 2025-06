Na manhã desta quarta-feira (12), por volta das 9h, a Polícia Militar, em conjunto com a inteligência da PRF e do 2º BPM, realizou uma abordagem em uma base da empresa de telefonia Oi, no município de Guapirama/PR, onde dois indivíduos foram flagrados furtando equipamentos eletrônicos.

Os suspeitos estavam em um veículo Ford/Festa e vinham sendo monitorados desde a noite anterior, após informações indicarem que realizavam furtos semelhantes na região sudoeste do Paraná e no estado de Santa Catarina. Durante a abordagem, constatou-se que os ocupantes do veículo haviam subtraído mais placas da base local.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos e apreendidas *919 placas eletrônicas*, além de diversas ferramentas utilizadas no crime. Entre os itens apreendidos estavam *7 celulares, 1 tablet, 1 pé de cabra, 1 corta-frio e uma bolsa contendo diversas chaves*, usadas para facilitar os furtos. O material recuperado está avaliado em *mais de R$ 3 milhões*, representando um duro golpe contra o crime organizado que vinha atuando na região.

Os suspeitos foram encaminhados ao hospital para exames de integridade física e, posteriormente, ao DEPEN de Carlópolis para as providências cabíveis.