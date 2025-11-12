Na tarde de terça-feira (11), por volta das 17h10, a Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal realizou a abordagem de uma motocicleta durante patrulhamento pela Rua Espírito Santo, após constatar que o veículo circulava sem retrovisores.

Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal no condutor, não sendo localizado nenhum ilícito. Em consulta ao sistema da PMPR, verificou-se que o condutor era menor de idade e, portanto, não possuía habilitação para conduzir veículos automotores. A motocicleta, por sua vez, encontrava-se sem pendências administrativas.

Diante da irregularidade constatada, o veículo foi recolhido ao pátio para posterior regularização.