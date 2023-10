Durante uma operação de trânsito, realizada na madrugada de domingo (29), na rodovia PR-855, km 03, em Bandeirantes/PR, policiais rodoviários federais apreenderam grande quantidade de produtos oriundos do Paraguai sem o devido desembaraço fiscal.

A ação foi realizada após abordagem a um ônibus de transporte de passageiros com itinerário de Maringá/PR a São Paulo/SP. Ao proceder com a revista no compartimento de carga do veículo, os policiais encontraram quatro bolsas etiquetadas com numerações diferentes.

Ao abrir as bolsas, os policiais encontraram diversos perfumes e celulares, totalizando 30 celulares Samsung A2, 56 celulares Samsung A04, 38 celulares Redmi 12C, cinco celulares Redmi 10, 19 pulseiras Xiaomi Smart Band e 186 perfumes Brand Colection.

O passageiro responsável pelas bolsas, um homem de 66 anos, foi identificado e informou aos policiais que estava levando os produtos até a cidade de São Paulo. Ele disse que receberia uma quantia em dinheiro para transportar os produtos, mas que não sabia ao certo a quantidade nem mesmo os produtos que haveria nas malas.

Diante dos fatos, os produtos foram apreendidos e encaminhados ao pátio da Receita Federal. O passageiro foi liberado, mas poderá responder por descaminho.