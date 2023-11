O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, anunciou que o vale alimentação dos servidores públicos municipais será de R$ 600 a partir de janeiro do ano que vem. O projeto de lei que formaliza o novo valor do benefício foi assinado pelo gestor nesta segunda-feira (20).

Após a tramitação interna, o projeto será enviado para aprovação da câmara de vereadores, que deverá ser plenamente favorável a iniciativa, como já aconteceu nos anos anteriores.

Atualmente o vale alimentação, pago mensalmente pela prefeitura a todo funcionalismo municipal, é R$ 400. Com o aumento, a prefeitura de Jacarezinho passa a pagar o maior benefício do segmento em toda a região.

Segundo Marcelo Palhares, o novo aumento é mais uma demonstração de respeito e valorização com a categoria. “Era um compromisso de termos um vale alimentação com valores dignos, e é isso que temos fazendo, implantando grandes aumentos ano após ano da nossa gestão”.

500%

Os reajustes citados pelo prefeito chegam agora aos 500% na atual gestão. “Quando assumi o cargo de prefeito o vale era R$ 120, o que causava grande reclamação por parte dos servidores, e com toda razão. Então nos planejamos e priorizamos valorizar nosso funcionalismo, pagando agora o maior vale de toda a região, aumentando significativamente o poder de compra dos servidores”, comemora.