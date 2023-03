Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prefeitura de Jacarezinho vai realizar uma completa readequação da ponte que liga o centro da cidade com os bairros Chácara Maravilha e Jardim Afonso, danificada pelas fortes chuvas dos últimos meses. O edital visando a contratação de empresa para executar o projeto foi publicado nesta terça-feira (14) no Diário Oficial.

A Tomada de Preços nº 08/2023 prevê a reforma da ponte e drenagem pluvial, em regime de empreitada e tipo Menor Preço Global. O valor máximo do processo licitatório é de R$ 65.549,16.

Os interessados em participar do processo licitatório devem se credenciar até às 13h30 do dia 03 de abril. A abertura dos envelopes contendo as propostas acontecerá às 14:00 horas do mesmo dia, na prefeitura.

O edital completo pode ser solicitado ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, por meio do e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br ou pelo site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/, sem nenhum custo para o solicitante.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a reforma da ponte é uma demonstração da preocupação do município em sanar os problemas de infraestrutura causados pelas chuvas.

“Temos inúmeras problemas causados pelas chuvas, todos já devidamente mapeadas e com toda nossa gestão mobilizada para resolver essas situações o quanto antes. Outras licitações acontecerão nos próximos dias também com o objetivo de normalizar a vida dos nossos cidadãos o mais rápido possível”, explica o prefeito.