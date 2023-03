Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná recebeu, no dia 9 de março, o Selo ODS Educação. A solenidade de certificação aconteceu em Brasília e foi promovida pelo Programa Estratégico UnB 2030, pelo Instituto Selo Social e pelo GT Agenda 2030. Participaram do evento de entrega o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, o pró-reitor de Planejamento e Avaliação Institucional, Paulo Rogério Alves Brene, e o assessor Jurídico, Fernando de Brito Alves.

O Selo ODS Educação reconhece que os projetos de extensão e pesquisa inscritos na plataforma do Selo Social contribuíram para o desenvolvimento sustentável e fortalecimento dos ODS, além de promover impactos sociais. O reitor enalteceu o trabalho realizado pela Universidade e parabenizou a todos os envolvidos. “Este Selo representa o envolvimento e o comprometimento de nossa comunidade acadêmica, por meio de projetos de pesquisa e extensão, com a região na qual está inserida e, consequentemente, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, disse o reitor Fábio Antonio Néia Martini.

A UENP foi reconhecida pelo compromisso com os seguintes ODS: ODS 1: Erradicação da pobreza; ODS 2: Fome zero e agricultura sustentável; ODS 3: Saúde e bem-estar; ODS 4: Educação de qualidade; ODS 5: Igualdade de gênero; ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico; ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura; ODS 10: Redução das desigualdades; ODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis; ODS 12: Consumo e produção responsáveis; ODS 13: Ação contra a mudança global do clima; ODS 14: Vida na água; ODS 15: Vida terrestre; ODS 16: Paz, justiça e instituições eficazes.

Com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPG), a Assessoria de Gestão das Políticas de Sustentabilidade (AGPS/PROPAV) inscreveu 21 projetos nas áreas de extensão e pesquisa da Universidade.

Os projetos inscritos na área de extensão foram coordenados pelos professores: Erika Cosendey Toledo de Mello Peixoto, Rui Gonçalves Marques Elias, Altair Santos de Oliveira Tosti, Cleonice Elias da Silva, Ricardo Gonçalves Coelho, Fernando de Brito Alves, Rone Batista de Oliveira e Luiz Fernando Kazmierczak.

Na área de pesquisa, os professores que coordenaram os projetos inscritos foram: Vanessa Maria Ludka, Ana Lucia de Grandi, Fernando Oliveira Garcia, Maria Cristina Cavaleiro, Paulo Rogério Alves Brene, Roberto Carlos Massei, Renato Bernardi, Pedro Henrique Carnevalli Fernandes, Augusto Seawright Zanatta, Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira, Valter Foletto Santin e Thales Ricardo Rigo Barreiros.