A prefeitura de Jacarezinho informa que disponibiliza a partir desta sexta-feira (11) um sistema provisório para a emissão de notas fiscais, em medida de caráter paliativo que visa amenizar os transtornos causados pelo ataque hacker à base de dados do município.

É importante frisar, porém, que este sistema operará uma base de dados antiga e as notas emitidas a partir dele, até a recuperação dos dados criptografados, terão numeração diversa da sequencia que vinha sendo utilizada até então, podendo haver divergência nas alíquotas de impostos.

De qualquer forma, a medida garante alívio para um grande número de fornecedores, prestadores de serviços e empresas de forma geral que dependem da emissão de notas fiscais para suas movimentações financeiras.

“Nossa equipe está empenhada desde o primeiro dia para sanar o problema, inclusive com a contratação de uma empresa especializada. Foi um ataque muito sério, onde aguardamos a investigação da polícia para apurar e punir os responsáveis. Agora a expectativa é que em poucos dias todo nosso sistema volte a operar dentro da normalidade”, projeta o prefeito Marcelo Palhares.

A prefeitura de Jacarezinho ainda garante que os esforços de toda gestão estão concentrados em resolver o problema de forma definitiva o quanto antes.

