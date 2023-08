Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Evento foi nesta quinta-feira, na Academia Policial Militar do Guatupê. A cerimônia reuniu autoridades e personalidades civis para homenagear a instituição e sua história. Houve desfile militar e demonstrações técnicas do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) celebrou seus 169 anos com uma solenidade, nesta quinta-feira (10), na Academia Policial Militar do Guatupê. Mesmo com chuva, o evento reuniu autoridades e personalidades civis para homenagear a instituição e sua história.

Em seu discurso, o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou a importância da missão constitucional da instituição e enalteceu o comprometimento e coragem dos membros da corporação. “É uma honra fazer parte dessa instituição centenária e defender os valores que ela representa”, afirmou. “A PMPR continua a desempenhar um papel fundamental na garantia da segurança e tranquilidade da comunidade”.

A relevância do trabalho desempenhado pela Polícia Militar também foi ressaltada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Luiz Fernando Keppen. “Homens e mulheres que compõem essa gloriosa instituição colocam-se na linha de frente para manter a segurança da nossa sociedade”, afirmou.

O evento foi encerrado com um desfile militar, que contou com a participação de diversas unidades da PMPR e demonstrações técnicas do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA), com voos de aeronaves, e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), com simulado de intervenção em ocorrência com refém em transporte coletivo.

HISTÓRIA – A Polícia Militar do Paraná foi criada em 10 de agosto de 1854 como uma unidade de Caçadores, com a denominação de Companhia de Força Policial. A história da Corporação é entrelaçada aos mais importantes episódios históricos do Paraná e sua atuação teve papel essencial no controle de revoltas militares internas, como a Revolução Federalista, de 1893, a Guerra do Contestado, de 1912, e até mesmo na Guerra do Paraguai.

PRESENÇAS – Também participaram do evento o diretor-geral da Casa Civil, Luciano Borges; a 1ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Joeci Camargo; o procurador-geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia, e os deputados estaduais Alisson Wandscheer e Tito Barrichello.