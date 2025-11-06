Para quem busca aperfeiçoamento profissional e quer gerar uma renda extra neste fim de ano, o Senac Paraná está com 3.500 vagas abertas para cursos EAD 100% gratuitos, ofertados pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG).

São 500 vagas por curso, destinadas exclusivamente a moradores do Paraná interessados em se capacitar para o mercado de trabalho com a praticidade e a flexibilidade do ensino a distância.

As inscrições já estão abertas e as aulas acontecem de 10 de novembro a 10 de dezembro, totalmente on-line, permitindo que o aluno organize seus estudos conforme sua rotina, sem abrir mão da qualidade do aprendizado.

Mesmo sendo realizados a distância, todos os cursos contam com acompanhamento de tutoria, garantindo suporte para tirar dúvidas e orientar os alunos ao longo de todo o processo de aprendizagem.

Os cursos disponíveis são: Design Thinking, Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Relacionamento Interpessoal, Culinária Árabe, Culinária Italiana, Culinária Japonesa e Culinária Vegetariana.

Podem participar pessoas com renda familiar per capita de até dois salários-mínimos federais. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

Inscrições e mais informações no site do Senac EAD: https://www.ead.senac.br/gratuito/