A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de grande impacto nesta terça-feira (9), em Londrina, no norte do Paraná. Uma carga de 778 iPhones, avaliada em aproximadamente R$ 4,6 milhões, foi descoberta em um compartimento oculto sob o assoalho de um caminhão baú.

Ação policial e descoberta da carga

A operação teve início quando o motorista do veículo, de 51 anos, ignorou uma ordem de parada em uma fiscalização de rotina. A atitude levantou suspeitas entre os agentes, que decidiram interceptar o caminhão e realizar uma inspeção detalhada.

Durante a verificação, os policiais encontraram paletes carregados com fardos de soro de leite em pó — produto legal e devidamente documentado. No entanto, ao removerem a carga, foi revelado um compartimento secreto onde estavam escondidos os aparelhos eletrônicos.

Origem e destino da mercadoria

Segundo relato do condutor, os celulares foram adquiridos na região de fronteira entre Brasil e Paraguai, e tinham como destino final a cidade de São Paulo. A carga de soro de leite em pó será devolvida à empresa proprietária, por não apresentar irregularidades.

Encaminhamentos legais

O caminhão e os smartphones foram entregues à Receita Federal em Londrina para os procedimentos fiscais e legais. O motorista foi preso em flagrante pelo crime de descaminho — caracterizado pela entrada de mercadorias no país sem o pagamento dos tributos devidos — e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal da cidade.

Impacto da apreensão

A apreensão reforça o papel da PRF no combate ao contrabando e à sonegação fiscal, especialmente em rotas utilizadas para o transporte de mercadorias ilegais. A operação também evidencia o uso de técnicas sofisticadas para ocultação de produtos, como compartimentos secretos em veículos de carga.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DOZax4fkvXa/?igsh=YzB4N2FlMXdxdWw=