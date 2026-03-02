Na data de hoje, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, foi realizada uma blitz educativa no município de Jacarezinho, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do respeito, da valorização e da proteção dos direitos das mulheres.

A ação contou com a participação da Polícia Militar do Paraná, por meio das equipes da Patrulha Maria da Penha e das equipes de Rádio Patrulha, que realizaram abordagens orientativas a motoristas e pedestres, distribuindo materiais informativos e reforçando mensagens de prevenção à violência doméstica e familiar.

Também participou da atividade a Polícia Civil do Paraná, representada pela delegada titular da Delegacia da Mulher de Jacarezinho, que destacou a importância da denúncia e do apoio às vítimas, além de esclarecer dúvidas da população sobre os canais de atendimento e medidas protetivas previstas em lei.

A blitz teve caráter exclusivamente educativo e buscou aproximar as forças de segurança da comunidade, promovendo informação, acolhimento e conscientização social. A iniciativa reforça o compromisso das instituições com a defesa dos direitos das mulheres e com a construção de uma sociedade mais justa, segura e igualitária.