Nos dias 21, 23 e 24 de março, o município de Jacarezinho recebeu o programa Castra+ Paraná 2, que ofertou 600 vagas para a castração gratuita de cães e gatos. O atendimento foi realizado na Praça Rui Barbosa, com estrutura montada para receber os tutores e seus animais.

A iniciativa tem como objetivo contribuir para o controle populacional de animais domésticos e promover medidas de saúde pública. O programa foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do delegado Matheus Laiola, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.

A Prefeitura de Jacarezinho destacou a importância da ação e registrou agradecimento aos profissionais envolvidos, voluntários e ao parlamentar responsável pela destinação dos recursos.