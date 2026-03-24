Exposição “Estrelas em Traços e Cores” valoriza ícones do cinema brasileiro em Jandaia do Sul

Mostra gratuita reúne ilustrações de grandes nomes do audiovisual nacional e integra o projeto Pintando Estrelas – Cinema ao Ar Livre

Jandaia do Sul recebe, a partir de sexta-feira (27), a exposição “Estrelas em Traços e Cores”, que homenageia grandes nomes do cinema brasileiro por meio de ilustrações assinadas pelo artista visual Rafael de Faria. A mostra segue aberta ao público até 19 de abril, com visitação gratuita das 9h às 17h, no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildelfonso da Silva.

Com cerca de 20 a 25 artistas retratados, a exposição reúne nomes icônicos que atravessam diferentes gerações do cinema nacional, desde as décadas de 1950 até os dias atuais. Entre os homenageados estão figuras consagradas como Fernanda Montenegro, Wagner Moura, Lázaro Ramos e Sônia Braga, entre outros.

Segundo o artista Rafael de Faria, a proposta da exposição é valorizar o talento nacional e provocar uma reflexão sobre o reconhecimento dos artistas brasileiros. “A ideia da exposição vem dessa necessidade de elevar os nossos atores e atrizes a esse patamar de estrelas. Muitas vezes valorizamos mais o que vem de fora, mas temos no Brasil artistas com o mesmo nível de talento e relevância”, destaca.

As obras apresentam uma estética marcada por ilustrações digitais em preto e branco, com contrastes que remetem a esculturas e monumentos, reforçando a ideia de grandeza dos artistas retratados. A curadoria também buscou equilibrar nomes clássicos e contemporâneos, criando um panorama da história do cinema brasileiro.

Além da valorização artística, a exposição dialoga diretamente com a proposta da mostra de cinema ao ar livre, ao promover o acesso à cultura de forma gratuita e acessível. A iniciativa também integra as ações de contrapartida do projeto, ampliando o alcance das atividades culturais junto à população. “Os projetos têm a mesma ideia norteadora, que é democratizar o acesso à cultura e à informação. Quando o público tem contato com essas obras, passa a compreender melhor a importância dessas figuras para a nossa história”, explica o artista.

Para Rafael, iniciativas como essa também contribuem para fortalecer a identidade cultural do país. “O cinema não é apenas entretenimento. Ele registra a nossa história, nossas lutas e nossa cultura. Valorizar essas produções é reconhecer quem somos enquanto sociedade”, completa.

A exposição integra o projeto “Pintando Estrelas – Mostra de Cinema ao Ar Livre”, que percorre diferentes cidades do Paraná com sessões gratuitas de cinema e ações culturais. A iniciativa tem direção geral de Francisco Pinheiro e busca ampliar o acesso da população à produção audiovisual brasileira.

O projeto “Pintando Estrelas – Mostra de Cinema ao Ar Livre” é realizado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, com patrocínio da Compagas e produção da Casa do Verbo Assessoria Cultural.

SERVIÇO

Exposição: Estrelas em Traços e Cores

Data: 27 de março a 19 de abril de 2026

Horário: 9h às 17h

Local: Auditório Municipal Professor Lourenço Ildelfonso da Silva – Jandaia do Sul

Endereço: Praça do Café, 514-640 – Jandaia do Sul, PR

Entrada: Gratuita