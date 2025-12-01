No último domingo, 30 de novembro de 2025, a cidade de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, recebeu a etapa da competição ciclística Roda das Colinas. Representando Jacarezinho, os atletas Rodrigo Queiroz e Humberto César de Souza (Pinha) alcançaram o primeiro lugar na categoria Dupla Masculina – PRÓ, considerada uma das mais exigentes do evento.

A participação contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, por meio do Departamento de Esportes, além de empresas e instituições locais. A vitória reforça o desempenho consistente dos ciclistas, que vêm acumulando resultados expressivos em diferentes competições regionais e estaduais.

O evento reuniu atletas de alto rendimento e destacou a preparação técnica e física necessária para competir na categoria PRÓ. A conquista de Queiroz e Pinha coloca novamente Jacarezinho em evidência no cenário esportivo paranaense.

Entre os apoiadores da equipe estão: Colégio Magnus, Norte Car, Garagem 600, Drogaria Fernando, Contajac, Arena JAC, MK, Fulvio Boberg, Fabiano Posseti e a própria Prefeitura Municipal de Jacarezinho.