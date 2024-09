A Secretaria estadual da Segurança Pública (Sesp) lançou nesta segunda-feira (23) a Escola de Inteligência do Paraná, que vai capacitar e aperfeiçoar os agentes que atuam nesta área. A iniciativa faz parte do Plano de Governo 2023-2026 e proporciona um espaço de formação contínua e especializada, com o objetivo de padronizar e fortalecer as atividades da área de inteligência.

Além de contribuir para o aprimoramento das metodologias e procedimentos, a Escola busca facilitar o compartilhamento de informações entre as agências participantes, promovendo uma atuação mais eficaz dos órgãos de segurança pública. O lançamento foi em solenidade realizada no auditório da Sesp, no bairro Batel, em Curitiba.

“A Escola de Inteligência do Paraná é um marco para nossa segurança. É fundamental para compartilharmos informações que auxiliem no combate ao crime organizado. Nosso objetivo é proteger o Estado e apoiar o Governo com planejamento e inteligência, otimizando nossos recursos”, destacou o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

O diretor do Departamento de Inteligência do Paraná, coronel Wagner Lúcio dos Santos, também ressaltou a concretização do projeto. “A criação desta escola integra as agências de inteligência das forças de segurança, as polícias Militar, Civil, Penal e Científica, o Corpo de Bombeiros e o próprio Departamento de Inteligência. A ideia é nivelar conhecimentos e capacitar os agentes”, explicou.

AULA INAUGURAL– A Aula Inaugural do Curso de Metodologia de Produção do Conhecimento, a ser ofertado pela escola, foi ministrada logo após o lançamento pelo secretário estadual da Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. A palestra buscou enriquecer o debate sobre práticas e estratégias de atuação no campo da segurança.

“O curso que está sendo criado aqui é fantástico, isso é uma necessidade de todos os estados. É importante que tenhamos cada vez mais uma inteligência forte e a minha finalidade hoje é mostrar como são realmente as facções que existem fora do Paraná. O perigo que elas representam para todo o país e porque aqui é importante o combate a facções”, disse.

A Escola de Inteligência também pretende capacitar agentes, não apenas no Paraná, mas também em outros estados e no Exterior. A estrutura deverá contemplar, ainda, representantes de outras instituições como policiais federais, guardas municipais e exército brasileiro, por exemplo.

”

Hoje temos muitas agências trabalhando de forma isolada e a inteligência não pode trabalhar sozinha. A criação da Escola de Inteligência do Paraná demonstra o interesse e a vontade do Paraná em integrar suas forças de segurança”, disse o coordenador-geral de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Flávio Vieitz Reis. “Essa iniciativa do Governo do Estado mostra o que a gente já vê no âmbito do Ministério da Justiça: integração das agências”.

PRESENÇAS– Estiveram presentes representantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, assim como de outras agências de inteligência em níveis estadual, municipal e federal.