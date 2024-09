Na última sexta-feira (20), um caminhão-pipa carregado com 5 toneladas de maconha foi apreendido em Ouro Verde do Oeste, no oeste do Paraná. A apreensão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar do Paraná.

As autoridades relataram que o veículo levantou suspeitas, levando as equipes a decidirem pela abordagem. No entanto, o motorista desobedeceu às ordens de parada e tentou fugir. Durante a perseguição, ele abandonou o caminhão em uma área de lavoura e escapou a pé por uma mata.

O caminhão e a droga foram encaminhados à Polícia Federal para as devidas providências.

Assista o vídeo👇

