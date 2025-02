Os próximos dias serão marcados por uma forte onda de calor principalmente nas regiões Sudeste, em áreas do Sul, do Centro-Oeste e do Nordeste e uma pequena parte do estado do Tocantins, na Região Norte do Brasil. Uma tabela utilizada pelo Núcleo de Climatologia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP), mostra uma possível sensação térmica de 70°C, no entanto, o Climatempo alerta para que a ferramenta seja utilizada da maneira certa pela população.

Tabela para cálculo da sensação térmica. Na parte de cima, o indicativo da umidade relativa do ar e à esquerda, o valor da temperatura em celsius (Foto: Divulgação)

Segundo o Climatempo, é possível sim a possibilidade da sensação térmica chegar aos 70°C, já que “a sensação térmica de calor é uma temperatura calculada por uma fórmula que envolve a temperatura do ar, em um determinado horário, e a umidade relativa do ar no mesmo horário“. Em contrapartida, de acordo com o instituto, isso não se observa na prática, porque quanto mais quente está o ar, menor o percentual da umidade.

Portanto, conforme a tabela do Núcleo de Climatologia, para que a sensação térmica chegue a 70°C é necessário, por exemplo, uma temperatura de 39°C com umidade do ar em 95%, os dois fatores ocorrendo no mesmo horário.

O que é a sensação térmica?

A sensação térmica é uma temperatura que representa o que o corpo sentiria em determinadas condições de umidade no ar ou da velocidade do vento. Para o cálculo da sensação de calor considera-se a temperatura do ar e a umidade relativa do ar no mesmo horário.

Como a temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento variam ao longo do dia, a sensação térmica também muda.

Paraná enfrenta onda de calor com temperaturas até 7ºC acima da média; veja onde

O Paraná deve entrar em alerta vermelho para uma forte onda de calor nos próximos dias. As temperaturas devem ficar entre 3ºC a 7ºC acima da média a partir de quarta-feira (12). Veja as regiões em alerta na previsão do tempo.

O estado entra em alerta vermelho, com temperaturas podendo ficar até 7°C acima da média (Foto: Reprodução/Pixabay)

Conforme o ClimaTempo, a onda de calor deve durar até o dia 21 de fevereiro. A tendência é que a região centro-sul seja afetada pelo calorão. Nesses municípios, a temperatura deve variar entre 3º e 5ºC acima da média prevista para o período. Já nos municípios do noroeste, norte e nordeste do Paraná, a média de temperatura pode ficar até 7ºC acima do normal.