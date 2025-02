Uma operação conjunta entre a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cornélio Procópio, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) dos núcleos de Londrina e Maringá, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Exército Brasileiro resultou na desarticulação de um grupo criminoso suspeito de comércio ilegal de armas de fogo e munições. A Operação Adephagia, deflagrada na terça-feira (11), cumpriu 29 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em sete cidades do Norte Pioneiro e do Norte do Paraná: Cornélio Procópio, Sertaneja, Uraí, Santa Mariana, Londrina, Jataizinho e Primeiro de Maio.

Durante a ação, um empresário foi preso preventivamente e nove pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. As autoridades apreenderam armas e munições de diversos modelos e calibres, tanto legalizadas quanto de uso restrito. A quantidade exata de itens apreendidos ainda está sendo contabilizada, mas as primeiras informações indicam que o arsenal é significativo.

A operação recebeu o nome de Adephagia, termo médico utilizado para descrever um apetite descontrolado, numa alusão à obsessão do grupo criminoso por armas e munições. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Criminal de Cornélio Procópio, que também determinou a suspensão das atividades econômicas de dois empresários investigados e das pessoas jurídicas por eles representados. Os estabelecimentos comerciais dos investigados foram lacrados com o apoio do Exército, e a comercialização de armas e munições foi proibida.

A Operação Adephagia representa um duro golpe contra o crime organizado na região e demonstra o compromisso das autoridades em combater o comércio ilegal de armas de fogo e munições. A ação conjunta das forças de segurança e do Ministério Público é fundamental para garantir a segurança da população e desarticular grupos criminosos que atuam no Norte do Paraná.

Material apreendido

97 armas legalizadas

13 armas ilegais

Acessórios diversos

2.136 munições calibre 5.56

10.453 munições calibre 9mm

910 munições calibre 45mm

568 munições calibre 20

9.516 munições calibre 22

32 munições calibre 32

1 munição calibre 36

3.368 munições calibre 357

11 munições calibre 44

355 munições calibre 38

895 munições calibre 308

2.100 munições calibre 380

3.878 munições calibre 12

Próximos passos

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e apurar a origem das armas e munições apreendidas. O Ministério Público e as forças de segurança trabalham para desmantelar completamente o grupo criminoso e garantir que os responsáveis sejam punidos na forma da lei.