Adriana Moura, de 37 anos, servidora da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, faleceu nesta quarta-feira (22) em decorrência de complicações da dengue. Ela trabalhava no Setor de Endemias da Secretária Municipal de Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, lamentou a perda de Adriana. “Uma grande tristeza para nós. Na sexta-feira, ela trabalhou normalmente até as 13h, mas relatou aos colegas que não estava se sentindo bem. Fez um hemograma e deu reagente para dengue. Depois, no fim de semana, ela não deu mais notícias para os colegas. Na segunda-feira, ela deu entrada no Pronto-Socorro com quadro agravado e hoje infelizmente faleceu”, lamentou Gislaine.

O corpo de Adriana Moura está sendo velado na Funerária Santo Antônio. O horário e local do sepultamento será definido pela família.