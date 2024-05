Uma vaca ficou presa em cima do telhado de uma casa e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, no município de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, nesta terça-feira (21).

O animal ficou suspenso e com as patas presas entre as telhas da residência. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), foi necessário laçar a vaca e puxar o animal com uma corda.

Moradores e vizinhos da casa ajudaram os socorristas no resgate. O curioso é que ninguém soube explicar como o animal foi parar em cima do telhado.

Vaca fica presa em cima de telhado: prejuízos

Após o resgate, a vaca não ficou ferida e logo se juntou com outros bois que estavam na região. Conforme o CBMSC, o dono do bovino foi até o local e fez um acordo com os moradores da casa para pagar pelo prejuízo.

Além de telhas quebradas, alguns carros que estava debaixo do telhado foram danificados.

Vaca é resgatada de cima de telhado em SC; assista