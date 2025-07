Na noite da última quinta-feira, 10 de julho, o Centro de Eventos de Jacarezinho-PR foi palco de uma celebração vibrante que marcou a programação da tradicional Fetexas. O cantor Murilo Huff e o DJ Jyraya Uai arrastaram uma multidão de fãs e garantiram um espetáculo que ficará na memória dos presentes.

🎤 Murilo Huff encanta com hits emocionantes

Conhecido por sua voz marcante e repertório romântico, Murilo Huff apresentou um show repleto de sucessos que fizeram o público cantar em coro. Com carisma e presença de palco, ele manteve a energia elevada do início ao fim, consolidando sua conexão com os fãs paranaenses.

🎧 DJ Jyraya Uai transforma a madrugada em pista de dança

Após o show principal, foi a vez do DJ Jyraya Uai assumir os controles. Misturando batidas eletrônicas com funk e sertanejo, ele animou a plateia até altas horas da madrugada. A pista se manteve lotada, e a vibe contagiante encerrou a noite em clima de festa.

Público lota a Fetexas e celebra com entusiasmo

Com ingressos esgotados e estrutura organizada para receber milhares de pessoas, a edição da Fetexas comprovou mais uma vez seu sucesso como evento cultural e turístico regional. Famílias, grupos de amigos e visitantes de cidades vizinhas garantiram uma noite de diversão e boa música.

A noite foi um verdadeiro espetáculo de entretenimento e emoção — e Jacarezinho mostrou que sabe receber com hospitalidade e animação.

Fotos: Carlos Eduardo