Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (11) na rodovia BR-153, no km 45, nas proximidades da Cafeeira 2 Irmãos, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da equipe da EPR Litoral Pioneiro, houve uma colisão frontal entre um automóvel e um caminhão, resultando em um homem ferido.

A vítima, um homem de 57 anos, teve ferimentos moderados, com laceração no crânio. Ele recebeu atendimento no local pela equipe do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e foi encaminhado ao pronto-socorro local.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.