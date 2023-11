Depois de um início de semana com tempo nublado e marcado por temperaturas mais amenas, o sol volta a brilhar nesta terça-feira (21) em todo Paraná. A previsão do tempo do Simepar aponta que as temperaturas voltam a subir em todo estado e algumas cidades, das regiões norte e noroeste, podem registrar pancadas de chuvas à tarde.

As temperaturas mais altas devem ser registradas no interior do estado. Paranavaí, no noroeste, pode chegar aos 33ºC, já Maringá, Foz do Iguaçu e Guaíra, a máxima deve ser de 32ºC.

As cidades mais ao sul também devem ter um dia quente. Em Curitiba e Paranaguá a máxima é de 27°C. Já Ponta Grossa, Pato Branco e União da Vitória os termômetros se aproximam dos 30ºC.

As altas temperaturas e a chuva acima da média são efeitos do fenômeno El Niño, que causa mudanças no clima.