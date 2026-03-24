Sicredi Norte Sul promoveu, em Santo Antônio da Platina, o Summit Educação do Programa A União Faz a Vida (PUFV), reunindo cerca de 400 professores que desenvolvem projetos do programa nos municípios onde há parceria com a iniciativa, sendo eles: Bernardino de Campos (SP), Conselheiro Mairinck (PR), Ibaiti (PR), Ipaussu (SP), Jaboti (PR), Japira (PR), Quatiguá (PR), Ribeirão Claro (PR), Santana do Itararé (PR), São José da Boa Vista (PR) e Sapopema (PR). Santo Antônio da Platina (PR) possui parceria com uma instituição de ensino particular.

Com o tema “Onde o Brincar Acontece, a Aprendizagem Floresce”, o encontro proporcionou momentos de formação, inspiração e reflexão sobre a prática educativa e o impacto do trabalho docente na formação de crianças e adolescentes. O Summit contou com palestras que emocionaram e ampliaram o olhar dos educadores. Um dos destaques foi a fala de Marcelo Zanluchi, que compartilhou sua experiência na expedição do Programa A União Faz a Vida ao Haiti, relatando vivências marcantes e provocando profundas reflexões sobre o papel social do educador, a empatia e a educação como ferramenta de transformação da realidade.

Outro momento significativo foi a palestra de Isa Minatel, que convidou os participantes a enxergarem a criança para além do comportamento. Em sua abordagem, Isa destacou a importância de compreender os temperamentos com mais empatia, construir relações mais equilibradas e fortalecer vínculos, tanto no ambiente escolar quanto no convívio familiar.

Durante o evento, o vice-presidente da Sicredi Norte Sul, Silvio Luiz Alves Garcia, reforçou a relevância do trabalho desenvolvido pelos educadores e destacou o compromisso da cooperativa com a educação. Em sua fala, ele ressaltou que investir em professores é investir no futuro das comunidades, valorizando profissionais que diariamente transformam vidas por meio do conhecimento, do cuidado e do cooperativismo: “O Programa A União Faz a Vida é uma das expressões mais importantes do nosso propósito. Valorizar os educadores é reconhecer o papel essencial que eles desempenham no desenvolvimento humano, social e coletivo”, destacou o vice-presidente.

O Summit Educação reafirma o compromisso da Sicredi Norte Sul com a promoção de uma educação cooperativa, que valoriza o brincar, o diálogo, a escuta e a construção coletiva do conhecimento, fortalecendo o impacto positivo do Programa A União Faz a Vida nas comunidades onde está presente.