O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), anunciou nesta terça-feira (24) um pacote de R$ 1,1 bilhão em investimentos voltados à ampliação de programas, antecipação de recursos para os municípios e criação de novas políticas públicas na área. O anúncio foi realizado durante o evento “Saúde em Movimento”, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, que reúne gestores e profissionais dos 399 municípios paranaenses.

O principal destaque é o aporte histórico de R$ 650 milhões, com recursos exclusivos do Tesouro Estadual, para o programa Opera Paraná, voltado à ampliação das cirurgias eletivas. Desde sua criação, o programa já soma mais de R$ 1 bilhão investidos e alcançou a marca de 786 mil cirurgias realizadas em 2025, num crescimento de 115% em relação a 2015, quando foram registrados 364.260 procedimentos.

“Seguimos a orientação do governador Ratinho Junior de levar a saúde para mais perto das pessoas. Esses recursos vão ampliar ações já consolidadas e viabilizar novas iniciativas, aumentando ainda mais o acesso da população aos serviços”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Confira como os recursos serão aplicados:

ULTRASSOM – O Paraná passa a ofertar, de forma inédita no país, o ultrassom morfológico para todas as gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), entre a 20ª e a 24ª semana de gestação. A medida garante diagnóstico mais preciso e identificação precoce de riscos, fortalecendo a linha de cuidado materno-infantil, área em que o Estado já lidera nacionalmente em consultas de pré-natal. O investimento anual é de quase R$ 15 milhões, com cobertura nos 399 municípios.

TRIAGEM NEONATAL – O Estado amplia o Teste do Pezinho, elevando de sete para 51 doenças detectadas ainda neste semestre, tornando-se o único da Região Sul com esse nível de cobertura. A ação segue a Lei Federal nº 14.154/2021 e será executada por meio de convênio com a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (Fepe), com investimento de R$ 67,3 milhões ao longo de 48 meses, sendo R$ 16,8 milhões ao ano, pagos agora.

BATE-BATE CORAÇÃO – Foi lançado o projeto Bate-Bate Coração, em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, com investimento de R$ 3 milhões. A iniciativa utiliza tecnologia de telessaúde para conectar equipes de cinco hospitais ao centro de referência em Curitiba, com foco no atendimento a recém-nascidos cardiopatas e na redução da morbimortalidade infantil.

TELESSAÚDE – A Sesa firmará contrato de R$ 10 milhões com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para implantação do Sistema de Telemedicina e Telessaúde no Paraná, incluindo desenvolvimento, suporte e aquisição de equipamentos como retinógrafos.

ATENÇÃO PRIMÁRIA – Serão destinados R$ 115 milhões ao Programa Estadual de Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (Proaps) ampliando o cuidado próximo à população. Outros R$ 60 milhões serão investidos no Provigia, fortalecendo ações de vigilância, prevenção e promoção da saúde.

TEA – O Governo instituiu o Programa Estadual de Apoio à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com incentivo de R$ 10 mil mensais por equipe multidisciplinar. A expectativa é atender cerca de 300 equipes, com investimento anual estimado em R$ 36 milhões.

LEITOS – O financiamento de leitos psiquiátricos e de saúde mental em hospitais gerais será ampliado em R$ 26 milhões, somando-se aos atuais R$ 44,5 milhões. A medida fortalece a rede de atenção psicossocial e amplia o acesso ao atendimento especializado.

ASSISTÊNCIA – Foi formalizado o repasse de R$ 33 milhões da primeira fase do programa Regionaliza Mais Paraná, beneficiando 394 municípios vinculados a consórcios públicos de saúde, com foco na atenção especializada ambulatorial.

MEDICAMENTOS – O Estado ampliará a contrapartida do Componente Básico da Assistência Farmacêutica para R$ 71 milhões em 2026, elevando o valor por habitante acima do mínimo nacional.

DIABETES – O Paraná amplia o fornecimento de sensores e monitores de glicemia pelo SUS, com investimento de R$ 6,3 milhões, voltado a crianças e adolescentes com diabetes, especialmente em situação de vulnerabilidade.

MATERNIDADES – O financiamento das maternidades de alto risco será reforçado com R$ 25,2 milhões por meio do HOSPSUS-PR, com aumento do incentivo mensal de para as 30 unidades contempladas, fortalecendo a rede materno-infantil.

LACEN – A modernização da Vigilância em Saúde inclui a ampliação do Laboratório Central do Estado (Lacen), com investimento de R$ 32,5 milhões. O projeto prevê a construção de quase 3 mil m² adicionais e aumento de até 30% na capacidade de análises.

SAÚDE EM MOVIMENTO – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), promove entre esta terça e quinta-feira (24 a 26), no Expotrade, em Pinhais, o “Saúde em Movimento 2026”, evento que propõe atualizar gestores, prestadores e trabalhadores da área em ações estratégicas para o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Estado.

O evento reúne diretores e técnicos de diversas áreas da Sesa, secretários municipais de saúde dos 399 municípios, dirigentes e apoiadores do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR), diretores dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, tutores do PlanificaSUS Paraná, coordenadores da Atenção Primária à Saúde (APS), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

PRESENÇAS – Também participaram do anúncio o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi, os deputados estaduais Márcia Huçulak, Luiz Claudio Romanelli e Pedro Paulo Bazana, prefeitos e profissionais de saúde.