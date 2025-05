O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) modernizou seu complexo laboratorial com novos equipamentos que visam melhorar a infraestrutura da rede de laboratórios multiusuários. A intenção é que as novas aquisições, que totalizam R$ 400 mil, possam dar suporte às pesquisas científicas e tecnológicas no Estado, além de ampliar os serviços prestados pelo Tecpar ao setor produtivo.

O investimento faz parte de um total de R$ 6 milhões que o Governo do Estado destinou para fortalecer as atividades de pesquisa desenvolvidas na Rede de Laboratórios Multiusuários das Universidades Estaduais do Paraná (RIMPP). Os recursos são do Fundo Paraná, administrado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

A RIMPP foi instituída em 2022 pela Seti, com a participação do Tecpar e universidades estaduais, como uma importante estratégia para o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação. Sua implantação facilitou a interação e compartilhamento de espaços, equipamentos e serviços tecnológicos entre a comunidade científica, reunindo instituições públicas e privadas no Paraná.

O complexo de laboratórios multiusuários do Tecpar é referência no Paraná e ocupa posição de destaque no país, cumprindo os mais rigorosos requisitos internacionais para ensaios. Para manter estes padrões de qualidade, eficiência e precisão, os laboratórios receberam equipamentos e sistemas adaptados às tecnologias mais atuais.

“A modernização aumenta o escopo de serviços prestados no Tecpar para atender demandas de empresas e indústrias do Paraná por meio da RIMPP, além de melhorar o controle de qualidade de produtos para a saúde e alimentos destinados à exportação, com agregação de valor”, afirma a coordenadora do projeto no Tecpar, Daniele Adão.

NOVOS EQUIPAMENTOS– Um dos novos equipamentos é o cromatógrafo a gás com detector de ionização de chama (GC-FID), uma ferramenta essencial para a realização de análises laboratoriais, com aplicação em diversas áreas. Ele é usado para separar e identificar componentes voláteis de uma mistura, e determinar a sua quantidade com precisão. Os componentes voláteis são substâncias químicas que evaporam facilmente à temperatura ambiente, transformando-se em gases.

“Além da atualização tecnológica, esse novo cromatógrafo traz maior agilidade e facilidade de operação e de manutenção e, principalmente, atende plenamente os requisitos técnicos dos métodos normatizados para ensaios cromatográficos ambientais”, diz Daniele.

A segunda aquisição consiste em novos componentes para ampliar a capacidade analítica de um equipamento já existente, o detector para HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência). Esses componentes são chamados detector de fluorescência (FLD) e detector de índice de refração (RID). Cada um tem uma função específica no processo de análise, e todos funcionam integrados entre si, controlados através de um software.

Os novos equipamentos foram instalados em abril e já têm sido utilizados no desenvolvimento de estudos em bioinsumos e também para avaliar a qualidade da alimentação escolar fornecida aos estudantes de escolas públicas, incluindo ensaios de micotoxinas em alimentos e ensaios de lactose e açúcares adicionados.

REDE MULTIUSUÁRIOS– Os laboratórios multiusuários são ambientes que possuem equipe e instalações disponíveis para uso compartilhado e que oferecem serviços de Pesquisa e Desenvolvimento aos usuários externos à instituição. Além dos pesquisadores e universidades, empresas privadas também podem usar esses equipamentos, contribuindo financeiramente para a manutenção da infraestrutura dos laboratórios.

Além de integrar o RIMPP, desde 2023, o Tecpar está cadastrado na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (PNIPE), rede de laboratórios multiusuários do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso possibilita que as comunidades científica, tecnológica e empresarial de todo o País tenham acesso às instalações laboratoriais e aos equipamentos de pesquisa instalados no Instituto, mediante regras de utilização previamente definidas.

Com estrutura compartilhada em diferentes áreas de atuação e pesquisa, os laboratórios multiusuários do Tecpar têm sua qualificação reconhecida pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CRL0244 e CAL 085), com credenciamento no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), habilitação na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde da Anvisa e cadastro do laboratório no Instituto Água e Terra (IAT).