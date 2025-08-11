Na noite de domingo (10/08/2025), por volta da 01h, três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por golpes de arma branca na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, área central de Ibaiti.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, informações iniciais indicam que o ataque teria ocorrido após uma tentativa das vítimas de intervir em uma briga entre dois homens. Durante a confusão, o agressor desferiu os golpes e fugiu do local em um automóvel.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal. Segundo a equipe médica, um dos feridos apresentava perfuração abdominal, outro possuía múltiplos cortes em várias partes do corpo, incluindo uma lesão grave nas costas com exposição de órgão interno, e o terceiro sofreu ferimento cortante na região dorsal. Dois deles estavam estáveis e recebiam atendimento; o mais grave seria transferido para outra unidade hospitalar.

O veículo utilizado na fuga foi identificado e diligências foram realizadas em endereços ligados ao suspeito, porém, até o momento, ele não foi localizado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e a motivação da agressão.