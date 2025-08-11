No final da tarde de sábado (09), por volta das 17h40, a equipe ROTAM do 2º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no Centro de Jacarezinho.

A ação ocorreu na Rua Professor Rodrigo, nas proximidades do Colégio Rui Barbosa. Durante patrulhamento, os policiais flagraram o indivíduo comercializando entorpecentes no local.

Na abordagem, foram apreendidos 96 gramas de maconha. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Jacarezinho, onde foi lavrado o flagrante.

Segundo a PM, a prisão representa mais um resultado no combate ao tráfico de drogas no município, contribuindo para a segurança da comunidade escolar e da população em geral.