A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) ingressou em uma rede internacional de cooperação entre as sete universidades estaduais paranaenses e oito universidades da Nova Zelândia. A parceria fortalecerá a formação internacional dos estudantes, além de ofertar novas opções de mobilidade acadêmica.

O acordo prevê um período de duração de 10 anos e foi viabilizado pela assinatura do memorando de entendimento (MOU) pelo Governo do Paraná no dia 16, durante a missão internacional conduzida na Nova Zelândia.

A parceria permitirá o intercâmbio de estudantes e pesquisadores, possibilidade de dupla titulação em cursos de mestrado e doutorado, além do desenvolvimento de estudos em diversas áreas de conhecimento

Presidente da Câmara Internacional da ABRUEM e coordenador da missão internacional, o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, falou sobre o acordo. “A rede de cooperação entre as universidades estaduais paranaenses e instituições neozelandesas é um importante passo para o fortalecimento da internacionalização, com novas possibilidades de mobilidade acadêmica e troca de experiências. Obrigado ao Governo do Paraná e Seti pelo trabalho em prol do ensino superior público”, concluiu.