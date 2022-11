Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Tendo em vista os transtornos causados devido aos bloqueios ocasionadas nas rodovias; e, entendendo a ansiedade que isso tem gerado aos Servidores Docentes e Agentes Universitários e aos Discentes da UENP no desenvolvimento regular de suas atividades acadêmicas e administrativas,

A Universidade Estadual do Norte do Paraná reafirma sua confiança nas Instituições e espera que as decisões judiciais de desbloqueio das estradas sejam cumpridas com a máxima urgência e que, com isso, as atividades acadêmicas e administrativas sejam mantidas e desenvolvidas conforme programadas.

Esclarecemos ainda que, não haverá prejuízos aos Servidores Docentes e Agentes Universitários e aos Discentes que, por força dos bloqueios, sejam impossibilitados de desenvolverem suas atividades.