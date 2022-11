O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar (PM), acredita que irá conseguir liberar as estradas do Paraná “de forma pacífica” até quarta-feira (2). A corporação é responsável pelo atendimento de estradas estaduais. O mais recente levantamento aponta para 47 bloqueios acompanhados pelas equipes da PM.

De acordo com o comandante-geral da corporação, Hudson Leôncio Teixeira, as desinterdições já estão acontecendo.

“O nosso objetivo é fazer a desinterdição ao longo do dia, presume-se até amanhã. As ações ocorrem de forma pacífica, evitando conflito e tropa de choque. As abordagens estão sendo acolhidas e, até o momento, não tivemos nenhuma pessoa encaminhada ou presa em flagrante”, disse.

Segundo Teixeira, há pessoas resistindo, mas 91 pontos já foram liberados. “A logística é pesada, mas temos equipes especializadas para dar o atendimento adequado. A resistência, porém, é pacífica”, explicou.