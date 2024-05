O Campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu, na segunda-feira, 21 de maio, a palestra do delegado da Receita Federal de Londrina, Reginaldo Cezar Cardozo. Promovida pelo projeto de extensão “Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)”, a palestra teve como tema “Comércio Internacional, Tributação e Aduana em Compras na Shopee”.

De acordo com o coordenador do projeto, José Antonio Marcelino, a presença do delegado marcou um momento significativo de intercâmbio de conhecimentos e experiências entre a UENP e um representante tão relevante do setor público. “A palestra proporcionou aos estudantes uma compreensão mais abrangente sobre tributação e seu funcionamento no contexto do mercado internacional, além de ressaltar a importância da atuação da Receita Federal no cenário socioeconômico do país. A presença e a interação do delegado Reginaldo com a comunidade acadêmica reforçam a importância do diálogo entre a sociedade e os órgãos públicos. Agradeço a todos os envolvidos por tornar possível essa oportunidade enriquecedora”, destacou.

Na ocasião, o delegado teve a oportunidade de conhecer o Campus, as instalações e os projetos em andamento na UENP. Também participaram da visita o vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos, a diretora e o vice-diretor do CCP, Vanderléia da Silva Oliveira e Rudolph dos Santos Gomes Pereira, além de coordenadores de curso, professores e agentes universitários. “Durante a visita, ressaltamos o compromisso da Universidade com a excelência acadêmica e o desenvolvimento regional. Temos um interesse mútuo em estabelecer parcerias e fortalecer os laços entre a UENP e as esferas governamentais”, frisou o vice-reitor.