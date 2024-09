A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em parceria com a Universidade do Minho (UMinho), realizou, entre 4 e 6 de setembro, a terceira edição do Congresso Internacional de Ensino (Conien). Iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ensino da UENP e do Instituto de Educação da UMinho, o evento foi realizado no Campus de Gualtar da UMinho em Braga, Portugal, e foi a primeira edição realizada fora do país.

Representando a UENP, fizeram parte do Comite Organizador do evento os professores Lucken Bueno Lucas, João Coelho Neto e Simone Luccas. “O objetivo foi promover interlocuções entre a academia e o contexto profissional da docência, cujas necessidades didático-pedagógicas enfrentam constantes transformações, a fim de contribuir para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, nos diferentes níveis educacionais, mediante a partilha de experiências de ensino, pesquisa e extensão”, explica o coordenador do evento, Lucken Bueno Lucas.

O vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos, participou do congresso e parabenizou a organização do evento. “É uma grande honra ver as parcerias internacionais da Universidade cada vez mais firmes e sólidas. Um congresso como este concretiza bem a firmeza dessas parcerias. Parabenizo a comissão organizadora do evento pela condução das atividades e pela articulação junto à Universidade do Minho”, disse.

O evento foi destinado a professores, estudantes de cursos de licenciatura, mestrado, doutorado e pós-doutorado interessados em temáticas de pesquisa relacionadas à formação e à prática docente. Pela primeira vez no formato híbrido, foi organizado a partir de cinco eixos que fundamentaram a temática “Pesquisas na Área de Ensino – impactos, cooperações e visibilidade”, tendo o intuito de evidenciar a riqueza e a diversidade de investigações que promovem parcerias entre o universo acadêmico e o cotidiano escolar/universitário, gerando resultados positivos que necessitam ser conhecidos, revistos e replicados.

Ao longo de três dias de evento, os congressistas participaram de reuniões de parcerias e cooperações, apresentações de trabalhos, palestras e sessões de pôsteres. O congresso ocorreu concomitantemente ao 2º Encontro de Egressos do PPGEN em Cornélio Procópio, que foi transmitido via Youtube.

Durante o Conien, também aconteceu o lançamento do livro “Internacionalização e Pesquisa em Ensino – Experiências da UENP e da UMinho em termos de cooperação, impacto e visibilidade”, que explora diversas iniciativas educacionais desenvolvidas no contexto de colaboração entre as instituições, com ênfase na formação de professores e na aplicação de práticas inovadoras. A obra foi organizada pelos professores Eliana Merlin Deganutti de Barros, Alexandra Gomes, Lucken Bueno Lucas, Fernando Guimarães, Simone Lucca e João Coelho Neto e publicada pela editora Syntagma. O livro digital está disponível AQUI.

Ao todo, participaram do evento 270 congressistas, sendo 80 deles presencialmente. Foram 31 Instituições de Ensino Básico ou Superior, oriundas de seis países: Brasil, Colômbia, Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique e Turquia.

Da UENP, também participaram do III CONIEN em Portugal o coordenador de Relações Internacionais da UENP, Fábio Henrique Rosa Senefonte; a diretora de Pesquisa, Bárbara Nivalda Palharini Alvim Souza; o vice-diretor do Campus de Cornélio Procópio e coordenador do PPGEN, Rudolph Gomes dos Santos; e as professoras Ana Paula Franco Nobile Brandileone, Anália Maria Dias de Góes Picelli, Lindalva Pereira, Marilia Bazan Blanco e Marilucia dos Santos Domingos.

Também marcaram presença a coordenadora da Área de Ensino na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES, Ivanize Maria Rizzatti, e o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Luiz Márcio Spinosa.