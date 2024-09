Na noite de domingo (15), uma colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão na PR-092, em Siqueira Campos, resultou na morte de duas pessoas. O acidente ocorreu por volta das 18h, no KM 273+400m.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que as vítimas, um homem de 35 anos e um menino de 10 anos, estavam na caminhonete GM Silverado, com placas de Arapoti-PR. O motorista do caminhão DAF XF, com placas de Paranaguá-PR, saiu ileso e não havia consumido álcool, conforme teste do bafômetro.

A PRE investiga as causas do acidente. O local foi isolado para perícia, e o trânsito ficou interditado por algumas horas.