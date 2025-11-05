A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) sediou, nos dias 25 e 26 de outubro e 1º e 2 de novembro, oficinas de capacitação voltadas aos trabalhadores do tradicional Carnaval de Rua de Jacarezinho. As atividades aconteceram no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação e foram coordenadas pelo Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Acadêmicos Capiau, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC).

As capacitações fazem parte de dois projetos aprovados pelo edital municipal da Política Nacional Aldir Blanc e integram a preparação para o Carnaval 2026. Os encontros contaram com a presença das intérpretes de Libras Solange Ferreira Paz Chagas, Vanessa Aparecida dos Santos e Lilian Cristiani Burani, garantindo acessibilidade e inclusão.

Nos primeiros dias, foi realizado o Projeto de Qualificação dos Profissionais do Carnaval, com oficinas ministradas por artistas ligados à Escola de Samba Império de Casa Verde, Sheila Aparecida do Nascimento e Júlio César da Silva Araújo, além do artista plástico Sorin Sena, membro da comissão de artes do Boi Bumbá Garantido.

Já nos dias 1º e 2 de novembro, o Projeto Samba Enredo na Cidade trouxe o compositor carioca Thiago Meiners, reconhecido por sua atuação em escolas de samba do Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, como Mocidade, Grande Rio, Viradouro, Salgueiro, Beija-Flor e Imperatriz.

O diretor de Cultura da PROEC, Fernando Bessa Gonçalves Vieira, destacou a importância da iniciativa: “A capacitação dos envolvidos na produção do Carnaval fortalece a tradição cultural da cidade, promove a economia criativa e contribui para a geração de renda dos agentes culturais populares.”

Também participaram dos projetos o diretor de Cultura da Prefeitura de Jacarezinho, James Rios, integrantes do GRECES Acadêmicos Capiau, a presidente do GRECES União de Bairros, Sonia Maria Rodrigues, e o responsável legal do Bloco de Enredo V7, Everaldo de Moraes.

A ação reafirma o compromisso da UENP com a valorização da cultura popular, a inclusão social e o fortalecimento das políticas públicas de extensão universitária.