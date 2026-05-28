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No dia 26 de maio, Jacarezinho recebeu a cerimônia de posse de Maria Aparecida Tiessi Suzuki, conhecida como Cidinha, que passa a integrar a liderança do PL Mulher no município.

O evento foi conduzido pela presidente estadual do PL Mulher Paraná, Carlise Kwiatkowski, reforçando a estratégia do movimento de ampliar a presença de mulheres em posições de liderança política no estado.

A programação incluiu também um workshop voltado para formação e capacitação, com atividades de troca de experiências e debates sobre práticas de atuação política.

A iniciativa buscou fortalecer a participação feminina e incentivar novas lideranças locais, alinhadas às diretrizes do partido.

A presença de lideranças regionais e a mobilização de mulheres da comunidade evidenciaram o interesse crescente em ampliar o espaço da representação feminina na política municipal e estadual.

O encontro marcou mais um passo na consolidação de iniciativas voltadas à inclusão e ao fortalecimento da atuação das mulheres no cenário político.