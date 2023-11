As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 16.487 vagas de emprego com carteira assinada no Estado, o maior número de oportunidades no ano, superando os 16.444 postos disponíveis na última semana de outubro. A maior parte das vagas é para auxiliar de linha de produção, com 2.451 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de abatedor de porco, com 480 vagas, magarefe, com 394, e operador de processo de produção, com 356.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 5.817, também recorde em 2013 na Capital e RMC. São 346 vagas para auxiliar de cozinha, 319 para repositor de mercadorias, 307 para operador de telemarketing receptivo e 287 para operador de telemarketing ativo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta o maior número de vagas para preenchimento imediato do ano (352): servente de limpeza (150), fiscal de caixa (70), padeiro (65), zelador (52) e jardineiro (51).

A região de Cascavel tem 3.805 oportunidades. São ofertadas 730 vagas para auxiliar de linha de produção, 330 para abatedor de porco, 270 para magarefe e 250 para operador de processo de produção.

Também são destaque as regiões de Londrina (1.240), Campo Mourão (1.226), Foz do Iguaçu (1.214) e Pato Branco (954). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 197 vagas, auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 70, alimentador de linha de produção, com 53, e operador de caixa, com 52 oportunidades.

Em Campo Mourão, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 282 vagas, abatedor de porco, com 60, alimentador de linha de produção, com 56, e soldador, com 47.

Em Foz do Iguaçu, os destaques são para auxiliar de linha de produção (356), operador de caixa (65), pedreiro (60) e abatedor de porco (50). Na região de Pato Branco são ofertadas 244 vagas para auxiliar de linha de produção, 106 para operador de processo de produção, 39 para repositor (supermercados) e 31 para trabalhador da avicultura de corte.

ATENDIMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

