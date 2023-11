A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na manhã deste domingo (19/11), um homem de 45 anos contra o qual havia um mandado de prisão aberto. Ele é acusado de ser o autor de um homicídio qualificado em 31 de julho de 2022 em Tijucas, litoral de Santa Catarina, que fica a 50 Km da capital catarinense.

O encontro do acusado aconteceu em Ourinhos quando policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-153, rodovia Transbrasiliana, por volta das 10h30. Ao pararem uma carreta conduzida pelo procurado, os PRFs descobriram que havia o mandado de prisão aberto que fora emitido pela Vara Criminal da Comarca de Tijucas, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

O homem foi conduzido para a polícia judiciária em Ourinhos, ficando à disposição da Justiça para, conforme o pedido do Ministério Público daquela região, o homem seja levado a Tribunal do Juri por homicídio. O crime é previsto no artigo 121 do Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e pode resultar em pena de até 30 anos de prisão.