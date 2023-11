O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou a maquete eletrônica da Ponte de Guaratuba, no litoral do estado, nesta quarta-feira (29). A nova versão mostra de maneira detalhada o projeto.

A ponte vai ter ao todo 1.244 km de extensão. De acordo com o DER-PR, os cabos adotados no canal de navegação foram definidos após estudos sobre o sistema, para integrar a paisagem do meio ambiente e a engenharia.

De acordo com o engenheiro fiscal, Alexandre Fernandes, o projeto engloba três grandes pontos: modelo ambientalmente correto, redução do custo operacional e de manutenção, e tecnologia superior aos sistemas similares em grandes vãos.

A estrutura tem um plano central de cabos com duas colunas e sete estais. Com isso haverá aumento no aproveitamento visual tanto durante a travessia como nas praias, uma vez que a Baía de Guaratuba e a Prainha são áreas turísticas do Litoral do Paraná”, afirma.

Veja o vídeo da maquete da Ponte de Guaratuba: