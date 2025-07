A Operação Rondon termina oficialmente no próximo dia 22 e os rondonistas realizam neste final de semana uma série de atividades de encerramento. Em Joaquim Távora, Guapirama, Congonhinhas e São Sebastião da Amoreira, o sábado (19) foi voltado ao turismo, à saúde e à preparação de mudas para distribuir entre a comunidade.

Já em ações realizadas nas cidades de Itambaracá, Rancho Alegre, Cornélio Procópio e Nova América da Colina, mais de 75 universitários e professores participaram de oficinas voltadas à saúde, cultura e bem-estar, promovendo vivências comunitárias e trocas de saberes com crianças, jovens e idosos.

A Operação Rondon Paraná 2025 é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti-PR), que até o dia 22 julho leva atividades extensionistas a 14 municípios do Norte Pioneiro. O programa reúne esforços de sete universidades estaduais e oito instituições parceiras, promovendo capacitação em áreas como saúde, meio ambiente, tecnologia, cultura e trabalho.

JOAQUIM TÁVORA – Joaquim Távora tem como prioridade fortalecer o turismo na cidade e as oficinas promovidas pela Unicentro e pelo Centro Universitário Campo Real buscaram fomentar estratégias para este nicho.

A cidade recebe até 15 mil peregrinos no dia 3 de janeiro, no Santuário Santíssimo Nome de Jesus. Outros potenciais foram levantados e estudados pela equipe rondonista, com destaque à Serra da Figueira, Vale da Pirambeira, o Centro de Eventos com motocross e às feiras da lua às quartas.

Na antiga Estação Ferroviária Afonso Camargo, Francisco Castilho, 69, presidente da associação, ficou feliz com a parceria dos estudantes. Inaugurada há 100 anos, a estação se conecta a Quatiguá, Jacarezinho, Siqueira Campos e Santo Antônio da Platina. “Cada um terá uma história para contar, e essa divulgação nos trará melhorias”, afirma.

A cidade abriga a associação “Brigada de Proteção da Linha Férrea”, uma reunião entre amigos que tem uma frota de 10 carrinhos ou vagonetes, construídos pelos brigadistas e movidos por motores de 125 cilindradas. Reginaldo Vilela, 59, professor e ex-prefeito, espera que através da Operação Rondon, haja um “olhar diferenciado dos órgãos competentes, para que a gente torne essa região um potencial turístico”.

Neste domingo (20), encerrando as atividades gerais na cidade, o grupo fará um almoço solidário na Apae e aplicará um questionário sobre percepções acerca do turismo em um encontro de motoqueiros.

GUAPIRAMA – O mutirão “Dia D”, dia de saúde e diversão, movimentou a Unidade Básica de Saúde Maria Ivone Vargas Fogaça neste sábado (19). Guapirama vacinou 60% de sua população contra a gripe e a atividade dos rondonistas veio para fortalecer e alcançar os 40% restantes, em especial as crianças.

Rondonistas da Unioeste e UTFPr também aproveitaram para aferir pressão e glicemia, além de organizar doação de roupas. A Secretaria de Saúde somou forças aos universitários, levando exames preventivos, mamografia e divulgando a campanha de vacinação. Daniel Gabriel Lima, 24, assistente de saúde, comenta que “por ser um município de interior, são ações que muitas das vezes as pessoas não têm condições de ir”, e por isso a Operação beneficia a cidade.

Para este domingo (20), Karla Kristina Fernandes, 21, estudante de Farmácia da Unioeste, explica que a programação vai ser voltada à cultura. “Teremos uma noite cultural, com apresentações das crianças envolvidas na oficina de musicalização. Elas ficaram a semana inteira ensaiando com a gente”.

CONGOINHAS – Neste ritmo de ações em saúde, os rondonistas da UEPG realizaram mais de 100 atendimentos nas propriedades rurais e nos assentamentos Patrimônio de Santa Maria, Patrimônio do Vaz e Patrimônio do Marabá, ao longo da semana. Aferições de pressão e glicemia foram os principais serviços prestados. Outras oficinas em destaque, com grande adesão da população, foram sobre a captação e uso de água da chuva e bioconstrução.

Neste sábado (19), a equipe ficou à disposição da comunidade e realizou oficinas de primeiros socorros, uso adequado de redes sociais, além de desenvolver brincadeiras com as crianças que estavam em férias escolares. No domingo (20), último dia de Operação, seguem com oficinas de empreendedorismo, educação financeira, cuidado com os animais e tirando dúvidas em saúde. “Vão ter várias oficinas para as crianças, oficinas para adultos, também os primeiros socorros”, informa a rondonista Geovana Ehlert Rosa, 19, estudante de Farmácia.

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA – Os rondonistas da Unespar e Isulpar passaram o sábado (19) ocupados com a revitalização do lar de idosos e preparando mudas de jabuticabeira e outras espécies não frutíferas para para distribuição no domingo (20) aos moradores da cidade. Haverá ainda neste domingo (20) um café da tarde para celebrar a melhoria promovida pela equipe no lar de idosos. Maria Lindraci Mendes de Araújo, 66, mora no lar e diz que sentirá saudades. “As melhorias e a alegria trazidas para o nosso lar ficarão para sempre em nossos corações. Eu espero que tenha sempre uma Operação Rondon”, expressa.

ITAMBARACÁ – Estudantes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e da Univel Centro Universitário de Cascavel promoveram neste sábado (19) oficinas de panificação e rodas de conversa com adolescentes, com a participação de 20 alunos e quatro professores coordenadores. A assistente Ana Paula dos Santos participou da oficina de panificação organizada na capela da comunidade e relata que essa foi sua primeira experiência do tipo. “É a primeira oficina que eu faço. Sábado passado eu perdi a oportunidade, então hoje eu vim. Primeira vez que estou aprendendo com profissionais” afirma. Ela também comenta que pretende repetir o que recebeu em casa, para a família.

RANCHO ALEGRE – Estudantes da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) realizaram neste sábado (19) ações na praça central da cidade, onde foram oferecidas oficinas de prevenção à dengue, aferição de pressão arterial, medição de glicemia, orientações sobre saúde da mulher e do homem, além de atividades lúdicas para crianças com pintura facial e brinquedos infláveis. Participaram 14 estudantes e dois professores coordenadores.

A

pasteleira Camila Gonçalves, 33 anos, aproveitou a oportunidade para tomar a vacina da gripe e participar da roda de conversa sobre saúde da mulher. “A roda de conversa foi bastante importante porque é um assunto que as vítimas costumam sofrer caladas”, comenta.

Para a secretária de saúde de Rancho Alegre, Lígia Vieira, as atividades movimentam a cidade e despertam reflexões nos moradores. “Meus filhos participaram das atividades. Eu achei muito importante, movimentou a cidade. As pessoas que trabalham nas áreas que a Operação Rondon passou tiveram atividades diferentes que abriram os olhos de muita gente”, afirma.

CORNÉLIO PROCÓPIO – Rondonistas da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e do Centro Universitário Ingá (UNINGÁ) promoveram neste sábado (19) um baile para idosos, em parceria com o departamento municipal de assistência social. A iniciativa envolveu 20 estudantes e quatro professores. Frederico Negri, 45 anos, diretor do Idoso do município, acompanhou a atividade e valorizou o efeito emocional do evento. “A festa para o pessoal da 3ª idade é um momento de vida. Porque às vezes eles acham que por serem idosos já não estão mais na fase de dançar. Então essa festa aqui é um momento de satisfação, deles se sentirem vivos”, afirma.

NOVA AMÉRICA DA COLINA – As equipes da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) promoveram oficinas de massas, bolos e doces de festa, além de ensaios para apresentações teatrais que vão acontecer neste domingo (20), na escola papa VI. Participaram 21 estudantes e três professores coordenadores.

Benedita Mariana da Silva, de 73 anos, aposentada rural, participou ativamente das oficinas. “Tudo que eu tinha que aprender eu aprendi, então agora estou pronta para compartilhar com a família e amigos”, diz. Ela ressalta o papel das oficinas na manutenção da saúde mental e da autoestima da população idosa.

OPERAÇÃO RONDON PARANÁ – A Operação Rondon Paraná 2025 acontece no Norte Pioneiro entre 10 e 22 de julho e reúne 360 estudantes e professores de universidades estaduais e privadas do Paraná. Eles são responsáveis pela aplicação de oficinas, atendimentos e ações multidisciplinares em 14 municípios do Norte Pioneiro: Barra do Jacaré, Quatiguá, Cornélio Procópio, Leópolis, Nova Fátima, Nova América da Colina, Nova Santa Bárbara, Congonhinhas, Santa Amélia, São Sebastião da Amoreira, Rancho Alegre, Joaquim Távora, Guapirama e Itambaracá.

O trabalho é financiado pelo Governo do Estado e coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti-PR).

Sete universidades estaduais atuam na Operação Rondon: Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), e Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Junto a elas no trabalho, estão as universidades parceiras: Universidade Paranaense (Unipar); Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Centro Universitário de Cascavel (Univel); Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Centro Universitário Ingá (Uningá), de Maringá; Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar), Centro Universitário Campo Real Guarapuava e Faculdade de Apucarana (FAP).