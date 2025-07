A licitação para a implantação de um novo trevo de acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Estado, recebeu propostas de sete empresas interessadas. Conduzido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), o processo teve como primeira classificada a empresa Plano Norte Engenharia, com um investimento estimado em aproximadamente R$ 9,5 milhões.

No processo licitatório, três concorrentes foram desclassificadas por apresentarem valores acima do limite máximo estipulado pelo DER/PR, cujo valor é sigiloso, enquanto as outras quatro foram classificadas por ordem de maior desconto de preço. Como primeira classificada, a Plano Norte Engenharia foi convocada a apresentar a documentação completa exigida no edital até o fim desta segunda-feira (21).

A proposta deverá ser analisada pelos técnicos do DER/PR para a eventual homologação da empresa como vencedora ou, caso haja inconsistências, para convocação da segunda colocada. A expectativa do órgão estadual é de que o processo seja concluído nos próximos dias com a formalização da contratação.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cornélio Procópio, que doou o anteprojeto de engenharia utilizado como base para a licitação. A medida busca facilitar o acesso ao hospital, que foi inaugurado no fim de 2023, beneficiando pacientes e profissionais da saúde, além de motoristas que trafegam pela rodovia.

PROJETO – A obra prevê melhorias em um trecho de 540 metros entre os quilômetros 48 e 49 da rodovia PR-160, que passa em frente ao hospital. Neste local, está prevista a implantação de uma rotatória alongada com faixa exclusiva para retorno e adequação dos acessos ao hospital.

O projeto prevê ainda o prolongamento das vias marginais Rua Francisca R. da Silva e Rua Leonor N. da Silva, com conexão à Avenida Hélio Registro e à Rua Reginal Perisse da Silva, além da implantação de passeios para pedestres, novo sistema de drenagem de águas pluviais e serviços complementares. Todo o trecho será pavimentado com asfalto.

A contratação segue o modelo integrado, em que a empresa selecionada será responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e pela execução da obra. O prazo total previsto é de 450 dias corridos a partir da assinatura do contrato – sendo cinco meses para a conclusão dos projetos e dez meses para a obra.

A concorrência eletrônica foi realizada com orçamento sigiloso, conforme prevê a Lei Federal nº 14.133/2021, a fim de estimular a competitividade entre os participantes. Todos os detalhes do processo estão disponíveis no portal Compras Paraná e no site compras.gov.br.

HOSPITAL REGIONAL – Inaugurado em dezembro de 2023, o Hospital Regional de Cornélio Procópio atende 230 mil pessoas de 21 municípios da 18ª Regional de Saúde. Para a sua construção, o Governo do Estado investiu R$ 16,4 milhões, além de repassar R$ 800 mil ao mês para o custeio das atividades.

A unidade hospitalar tem 6,7 mil metros quadrados e conta com 118 leitos, sendo 87 deles de internação e 31 leitos de apoio, divididos entre UTI adulto, Unidade de Internação Pediátrica, Centro Cirúrgico e Pronto Atendimento.

No local, são prestados atendimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, com foco em ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular e urologia, principalmente via Sistema Único de Saúde (SUS). A remuneração é no sistema tripartite, ou seja, com verbas repassadas pelos governos municipal, estadual e federal.