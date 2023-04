Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Bombeiros resgataram um gatinho muito assustado que subiu numa torre de telefonia de 70 metros de altura no Nordeste! O felino ficou apavorado com latidos de cachorros próximos, subiu na torre e depois não conseguiu descer sozinho!

Foi graças a Companhia do 2° Batalhão de Bombeiros Militar de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, que o gatinho foi resgatado com vida!

O resgate foi na semana passada, mas a prefeitura da cidade divulgou as imagens no dia seguinte.

Latidos de cães o assustaram!

Testemunhas disseram que o bichano subiu na torre depois de se assustar com latidos dos cães da vizinhança.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada no início da noite e um agente teve de escalar a torre, usando um cabo dinâmico de 100 metros, para retirar o gatinho!

O felino estava no topo da torre, a quase 100 metros de altura, muito assustado, mas no final tudo deu certo graças aos heróis do 2° Batalhão de Bombeiros Militar da região.

População emocionada

A operação em que os bombeiros resgataram o gatinho da torre telefônica durou uma hora e meia.

Assim que desceu, o animal foi atendido por uma veterinária em uma ambulância Vet Móvel, oferecida pela prefeitura de Maracanaú.

O ato heroico dos bombeiros deixou a população muito emocionada. No Instagram, a corporação recebeu milhares de comentários de agradecimento!

“Parabéns aos bombeiros e toda a equipe que o resgatou. Fizeram um excelente trabalho”, disse @nani.gaspar

Uma outra usuária, disse que adorou saber que o gatinho foi resgatado ileso e agradeceu a Deus e aos bombeiros!

Parabéns, 2° Batalhão de Bombeiros Militar de Maracanaú, vocês são incríveis!