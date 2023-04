Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Agências do Trabalhador do Paraná e os postos avançados começam a semana com a oferta de 13.068 vagas de emprego com carteira assinada no Paraná. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.882 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing, com 416 vagas, magarefe, com 290, e alimentador de linha de produção, com 44.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.523). Entre as vagas ofertadas, são 416 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 200 para operador de telemarketing receptivo, 185 para auxiliar de linha de produção e 173 para repositor de mercadorias.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central disponibiliza 33 vagas para preenchimento urgente para as funções de mecânico de automóvel (11), eletricista de instalações (08), auxiliar contábil (06), analista contábil (04), e encanador (04)

A região de Toledo está na sequência, com 2.196 oportunidades. Há 489 vagas para auxiliar de linha produção, 120 para abatedor de porco, 40 para alimentador de linha de produção e 40 para magarefe.

Nas demais regionais do Interior são destaques Cascavel (1.307), Apucarana (844), Umuarama (822) e Francisco Beltrão (732). Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 391 vagas, magarefe, com 200, abatedor de aves, com 50, e repositor em supermercados, com 32 oportunidades.

Em Apucarana, os destaques são para trabalhador da cultura da cana-de-açúcar (215), auxiliar de linha de produção (87), vendedor interno (28) e costureiro (26).

Em Umuarama, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 400 oportunidades, alimentador de linha de produção, com 30, costureiro, com 17, e auxiliar de costura, com 13.

Na região de Francisco Beltrão são ofertadas 180 vagas para auxiliar de linha de produção, 36 para trabalhador de avicultura de corte, 32 para alimentador de linha de produção e 28 para operador de caixa.

ATENDIMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas por regionais.