Fontes ligadas ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) indicam que novas ações de recuperação estão previstas até o final do ano. Entretanto, a população local, que depende dessas vias para deslocamentos e escoamento da produção, exige do governo do Estado ações urgentes.

É importante mencionar que o trecho em questão da PR-092 está incluído no lote de privatizações do governo estadual, com previsão de duplicação e instalação de pedágio a partir de 2024. A BR-153 também seguirá o mesmo caminho, sendo concedida à iniciativa privada no próximo ano, com expectativas de obras de duplicações, viadutos e passarelas.

O estado precário das rodovias representa não apenas um risco à segurança dos usuários, mas também causa transtornos e prejuízos à população local.